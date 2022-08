Mariana Rodríguez comparte cómo fue que se enteró de su embarazo

Después de que la influencer, Mariana Rodriguez y su esposo, Samuel García compartieron que serán en próximos meses padres, la internet explotó en alegría por la joven pareja, pues la noticia llegó acompañada del ultrasonido.

"¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá", escribieron en su publicación de Instagram.

Con la emoción de próximamente ser padres, la influencer compartió por medio de sus redes sociales como fue cuando se enteró que estaba embarazada, así como fue ver los latidos del bebe por primera vez.

"Te pedí con fuerza al universo", escribió Mariana Rodríguez en su post. "Te amo cosita perfecta... el sonido que me da vida, te amo bebé",agregó sobre su video.