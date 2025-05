"Lo mantiene": Mariana Seoane crítica a Susana Zabaleta por su relación con Ricardo Pérez

En medio de su participación en la edición número 50 de las Diosas de Plata, Mariana Seoane protagonizó un momento polémico al hacer una fuerte declaración sobre la relación sentimental de Susana Zabaleta con el youtuber Ricardo Pérez, conductor del popular pódcast La Cotorrisa.

La actriz y cantante no dudó en señalar que ella no estaría con un hombre joven para mantenerlo económicamente, aludiendo directamente a la pareja de Zabaleta. "Pero yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie", aseguró Seoane, quien se mostró visiblemente molesta durante su encuentro con la prensa.

Cabe recordar que Susana Zabaleta mantiene una relación con Ricardo Pérez desde hace un año, y aunque la diferencia de edad entre ellos, de tres décadas, ha generado opiniones divididas en redes sociales, la pareja ha demostrado que su vínculo va más allá de los prejuicios.

En el mismo evento, Mariana retomó una reflexión que previamente había compartido en el programa Netas Divinas, donde cuestionó por qué es socialmente aceptado que los hombres estén con mujeres más jóvenes, pero se critica a las mujeres que eligen parejas menores. Además, aprovechó para promocionar su tema Amantes del peligro, que justamente aborda ese tipo de relaciones.

La tensión aumentó cuando un reportero la describió como una mujer "dura", lo que provocó una reacción inmediata. "¿Por qué crees que soy dura?, no me conoces nada", replicó Seoane visiblemente incómoda. Cerró con una frase provocadora: "Dura es como quiero que la tengan cuando están conmigo".