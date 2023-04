Maribel Guardia lamenta muerte de Andrés García con foto y la critican en redes

Ciudad de México.- Tras la muerte de Andrés García, decenas de artista del espectáculo mexicano se despidieron de él a través de sus redes sociales, y una de las artistas que lo hizo fue la actriz y cantante Maribel Guardia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia publicó un mensaje en el cual lamentó el fallecimiento de Andrés García y publicó dos fotografías en las que aparece junto al actor.

"Mi querido amigo Andrés García hoy te tocó trascender. Los que continuamos en este camino hermoso que es la vida, te extrañaremos y te recordaremos a través de todo el legado artístico que dejas. Descansa en Paz. Mi más sentido pésame a tu esposa e hijos".

Más allá de este mensaje, lo que más llamó la atención de algunos usuarios fue una de las fotografías que Maribel Guardia publicó, pues en una de estas imágenes, la actriz aparece en primer plano, mientras que Andrés García aparece al fondo de la fotografía, lo cual fue criticado por usuarios de Twitter, quienes mencionaron que en la foto solo sale ella y que el actor no, lo cual le resta protagonismo al fallecimiento del actor.

Incluso, un usuario criticó a Maribel Guardia de tener poco tacto para lamentar el deceso del actor.

Ari Telch se despide de Rebecca Jones con polémica foto y le llueven críticas

Maribel Guardia no ha sido la única que ha sido criticada por la forma en que ha decidido despedirse de un artista, pues el también actor Ari Telch también fue criticado cuando se despidió de la actriz Rebeca Jones con una foto publicada en su cuenta dde Twitter.

En la publicación, el actor escribió: "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones", pero lo que llamó la atención de los usuarios de Twitter fue que en este mensaje compartió una fotografía con la actriz, en la cual el actor aparece mordiendo la barbilla de Rebecca Jones, mientras la abraza y toca su pierna.

Esta fotografía forma parte de la publicidad de ´Imperio de Cristal´, telenovela que los dos protagonizaron para Televisa, en 1994, y en la cual compartieron créditos con actores como Ignacio López Tarso, Alejandro Camacho, Kate del Castillo, María Rubio, Emilia Carranza y Fabiola Campomanes.

Tras su publicación, algunos usuarios arremetieron en contra de Ari Telch, ya que consideraron que esa fotografía no era la más apropiada para recordar a la actriz, pues la consideraron una falta de respeto para ella y su familia.

"¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada?, ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión? No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable", escribió una usuaria de Twitter identificada como Viviana Hinojosa.