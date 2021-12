Matt Reeves revela que "The Batman" está inspirado en Kurt Cobain

Matt Reeves, dijo que había basado su versión del personaje en el líder de Nirvana, Kurt Cobain, y explicó por qué Robert Pattinson era el actor adecuado para representarlo.

El reinicio de la franquicia de superhéroes de Reeves llegará a los cines el 4 de marzo con el primer avance con la canción de Nirvana "Something in the Way" y una promoción más reciente con una versión orquestal de la misma canción.

"Cuando escribo, escucho música", informó, y mientras escribía el primer acto, puse ´Something In The Way´ de Nirvana ... Fue entonces cuando se me ocurrió eso, en lugar de convertir a Bruce Wayne en el playboy versión que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se convirtió en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con ´Last Days´ de Gus Van Sant, y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión en descomposición".

La película de 2005 "Last Days" explora el capítulo final de la vida de una estrella de rock y se basó vagamente en Cobain.

Cuando Reeves vio a Pattinson en la película "Good Time", decidió acercarse al actor para interpretar a Batman.

"En esa película se podía sentir realmente su vulnerabilidad y desesperación, pero también se podía sentir su poder", dijo Reeves.

Pattinson señaló: "Bruce se ha estado escondiendo. En realidad, no es un miembro de la alta sociedad. Está construyendo todos estos pequeños artilugios y cosas, solo con Alfred. E incluso Alfred cree que se ha vuelto loco. Añadió que, cuando se lo vio por primera vez en la nueva película, Batman ha estado fuera todas las noches durante dos años, ha sido golpeado, baleado, apuñalado y quemado, y se nota. Hay una bala que roza la capucha, justo al principio. No creo que se haya hecho antes".