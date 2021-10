"Me iba a caer": Lalo Mora se defendió ante acusaciones por acoso sexual a fans

Lalo Mora ha sido criticado por su comportamiento con las fans que se le acercan para tomarse una foto con él, pues las toca indebidamente, sin su consentimiento. Aunque por varias semanas no había hecho comentario alguno acerca de este acoso, ahora se defendió.

A principios de este octubre, comenzó a circular un video en donde se ve a Lalo Mora tocarle el pecho a una de sus seguidores que se le acercó para tomarse una foto juntos. En las imágenes, ella se ve molesta y, en el momento en que el cantante la tocó, ella retiró su mano.

Pese a que en varias ocasiones Mora ha logrado evadir las preguntas sobre este video, el pasado fin de semana rompió su silencio, aunque para justificar los tocamientos. Las cámaras de Hoy Día lograron captar al intérprete de Mi casa nueva en Nueva York y fue cuestionado nuevamente acerca de las imágenes, pero se dedicó a defenderse y pedir ya no ser cuestionado al respecto.

"Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó, y como que me aventó la mano, eso es todo, amigo", respondió el cantante.

Lalo Mora agregó que no se ha disculpado con la joven a la que tocó de forma indebida en el último video difundido, pero aseguró que sí quisiera hacerlo. "A mí me da mucha pena eso y qué caray, no sé cómo explicarte, pero a Dios y a ella son a los que les debo de pedir una disculpa", dijo. También confesó que ha llorado por las críticas que ha recibido por su comportamiento.

El llamado Rey de mil coronas ha sido captado en varias ocasiones besando en la boca a las seguidoras que se le acercan para pedirle una foto: las rodea con los brazos e incluso mantiene un contacto físico notable con ellas, razón por la que también algunas voces han señalado que el cantante "manoseó" a sus seguidoras.

Anteriormente, en una entrevista realizada por Hoy Día, el cantante aseguró que él no veía nada malo a su comportamiento ni comprendía la controversia, pues "soy hombre y me gustan las damas a morir", justificó.

Acerca de los besos sin consentimiento, Mora aseguró que no lo veía de manera inapropiada, pues se trataba de mujeres "atractivas" a quienes les quería dar un beso. "Pues nos gustan las damas y queremos darles un besito, ¿qué de malo tiene y qué de raro tiene?", señaló.

No obstante, varias celebridades e internautas han evidenciado su molestia a través de redes sociales, como Carmelita Salinas y Maribel Guardia.

Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, también expuso su descontento, pero él decidió tomar cartas en el asunto y el pasado 8 de octubre presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal en contra de Eduardo Mora por el delito de abuso sexual.

Con esto, sentenció, busca detener la normalización de la violencia hacia las mujeres con actos como los que ha cometido el intérprete de 74 años. Y es que como Mora ha sido acusado en varias ocasiones de acoso, Carrizales espera que su denuncia sea una forma de no hacerlo costumbre ni que otros artistas lo repitan.

Ayer el diputado envió un mensaje en Twitter al cantante diciendo: "¡Bienvenido al infierno, Lalo Mora! Te va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos, banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos".