"Me iban a matar"; Platanito confesó las amenazas que recibió tras "broma" de la guardería

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido con el nombre artístico "Platanito", revivió algunas de las mayores polémicas de su carrera y confesó que recibió amenazas de muerte luego de que se viralizó el "chiste" sobre el incendio ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el 2009, en donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Platanito explicó que en el momento que se viralizó la "broma", él ya llevaba al menos dos años utilizando el chascarrillo como parte de su show de comedia. Sin embargo, cuando el número llamó la atención del público, él no tenía idea de las amenazas que recibiría.

"Una mañana, Yordi, de repente... madres", narró Platanito en el video disponible en el canal de YouTube de Yordi Rodado. "Me hablan a las seis de la mañana: ´Oye, están hablando de ti en redes sociales. Acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando?´".

Platanito confesó que en aquel momento no tenía idea del peso que podrían tener las redes sociales sobre su carrera:

"En ese momento yo no sabía ni cómo se decía, si ´traing toping´ o ´trendin topin´, ni sabía yo la palabra. Pero en ese momento era la noticia más sonada en el mundo, no sólo en México", continuó.

"Me mandan a hablar de Televisa y me preguntan ´¿qué hiciste?´, y yo, ´no hice nada´. ´Que contaste un chiste´(...) yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro y ya me enseñaron el video. Resulta que era una cortina de humo y, de ser el payaso más querido pasé a ser el payaso más odiado del mundo", contó.

El payaso que se volvió famoso por su actuación en distintos espacios televisivos confesó que anteriormente su esposa le había advertido sobre ese "chiste", sin embargo, él hizo caso omiso y continuó utilizándolo en sus números cómicos, hasta que fue captado en video y, posteriormente, duramente criticado.

"Es lunes hablo con Memo del Bosque (productor) y le digo que no quiero sacar el programa y que teníamos que esperar. No sale mi programa esa noche, sin embargo, el punto más alto (de rating) en la historia de Telehit, fueron los primeros minutos para ver qué chingados iba a decir el payasito", continuó.

El comediante además recordó que un diputado lo defendió y logró que las opiniones se volvieran críticas respecto a lo que dijo, logrando que se abogara por el encarcelamiento de los culpables y no del "payasito que contó un chiste".

Sin embargo, eso no paró las amenazas que recibieron él y su familia: "Mi mamá me llamaba llorando y me decía: ´No dejan de hablar a la casa para amenazar que te van a matar´. Mi secretaria me decía que hablaban y hablaban para mentar madres".

"Imagínate el pánico, luego mandaban (mensajes) anónimos por mail con fotos de mí colgando ahí, desnudo. Yo tenía un pánico y dije: ´Me van a matar´", continuó. Posteriormente, el comediante decidió suspender su trabajo durante un mes, sin embargo, después de ese tiempo, todos sus programas y demás oportunidades se cancelaron, lo que lo llevó a pensar que su carrera estaba terminada.

Finalmente, el payaso recordó que tuvo que pedir disculpas a los padres de las víctimas del incendio, con quieres habló directamente, y retomó su carrera. Primero en México, donde trabajó durante un año más, y después en Estados Unidos; aunque aclaró que la decisión de irse al país del norte no estuvo influenciada por lo ocurrido con el "chiste".