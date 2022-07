"Me perdí la infancia de mi hijo": Eugenio Derbez aún le guarda rencor a Victoria Ruffo

Aunque Eugenio Derbez siempre ha evadido hablar de Victoria Rufo, la madre de su hijo José Eduardo, esta vez, el actor reveló las razones por las que aún le guarda rencor y por la cual no busca ninguna reconciliación con la actriz.

Cabe resaltar que los actores habrían mantenido una larga relación, sin embargo, varios años después del nacimiento de su hijo decidieron separarse.

"Una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema, es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor adentro que no es fácil olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo", indicó.

Así mismo, en una entrevista para Telemundo, el comediante detalló que la serie ´De viaje con los Derbez´ le funcionó como terapia para poder mostrarse sin filtros con sus hijos y poder hablar de este tema.

En tanto, el comediante aceptó que tal vez en un futuro, con la llegada de un nieto, pueda sanar esa herida y arreglar las cosas con la madre de su hijo.

"Igual y para ese entonces las cosas están más olvidadas, siempre y cuando no baile, porque si no le vuelvo a agarrar rencor", bromeó respecto a los TikToks que ella ha protagonizado.