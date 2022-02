"Me preparo para la muerte"; Afirma Andrés García en entrevista

Fue en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, el actor de 80 años afirmó que se encuentra listo para morir:

"Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte. Yo percibo y hablo con ella casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro", destacó.

Los rumores de la deteriorada la salud de Andrés García no han parado pues se soltaron rumores de que el actor buscaba una transfusión de sangre por su padecimiento de leucemia, sin embargo fue el mismo que desmintió en una entrevista de Ventaneando los rumores:

"Yo creo que la gente se equivocó, alguien exageró, yo nunca pedí sangre, el médico que me atiende recomienda que me hagan una transfusión porque me he debilitado mucho. Mi sangre es O negativo, no es muy común, entonces hay que comprarla, recolectarla, ahí es donde se equivocó el doctor que me está examinando"

El actor a hablado sobre su salud en su canal de Youtube, así como los problemas que atraviesa por las operaciones que le han pasado factura a su salud.