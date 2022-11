Medicos advierten que Eugenio Derbez ya no podrá volver a levantar el brazo

El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, aseguró por medio de sus redes sociales que sus médicos le advierten que por su lesiones este ya no tendrá la movilidad de la que antes disfrutaba.

Por medio de una transmisión en vivo, dio a conocer que las fuertes lesiones en su hombro, ya no podrá levantar su brazo más allá de la altura de el mismo hombro, sin embargo, Eugenio Derbez, asegura que podrá vencer estas limitaciones.

"Hay gente que piensa que hoy estoy en cama, pero no. Voy muy muy bien, mejor de lo que yo esperaba; para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. No más de acá, nunca más"

"Mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo"

El histrión inclusive dijo que el motivo por el que ha estado desconectado de redes sociales es debido al esfuerzo que está poniendo en sus rehabilitaciones

Fue el pasado 29 de agosto que la esposa del comediante dio a conocer que unos días antes Derbez había sufrido de un accidente que no había sido grave, pero sí comprometió su movilidad, por lo que debía atravesar algunas cirugías.