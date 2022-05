"Mediocre": Kristoff Raczynski arremete contra Omar Chaparro

Después de que Omar Chaparro diera fuertes declaraciones en un programa de YouTube, en donde mencionaba que, en este momento de su vida, no trabajaría ni con Horacio Villalobos ni con Kristoff, ya que ellos se han dedicado a hablar mal de él.

"No habla mal de mí, habla mal de todos. Y no es que estén enojados con todos, están enojados con la vida y con ellos mismos, y eso me da tristeza; quiero, en realidad, que les vaya bien", externó Omar.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Kristoff Raczynski, quien se ha dedicado a hacer crítica cinematográfica, arremetió contra Chaparro, aclarándole que no ha hablado mal de él, sino de su trabajo.

Querido @OMARCHAPARRO una aclaración yo no hablo mal de ti, ni te critico a ti, hablo de tu trabajo como ´actor´, que es bastante mediocre, por cierto. Lo mío no es hate, es la VERDAD que no quieres aceptar", mencionó Kristoff.

Posteriormente, Chaparro no salió a la red social para encarar la fuerte crítica, sino que se quedó en un mensaje que no se sabe concretamente si responde a Kristoff.

"Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que l@ amas", escribió Chaparro.