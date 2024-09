Metallica interpreta La Chona de Los Tucanes de Tijuana

Como parte del M72 World Tour, Metallica incluyó temas como Ride The Lightning, ...And Justice for All, King Nothing, Nothing else matters, Sad but true, Seek and destroy u Orion hicieron vibrar a los 65 mil asistentes que se maravillaron por la producción que Metallica trajo a la capital mexicana.

Además de los temas antes citados, la agrupación que se ha consolidado como una de las más trascendentes del género sorprendió al interpretar La Chona, uno de los éxitos de Los Tucanes de Tijuana que la población mexicana a adoptado a modo de himno.

Cabe destacar que La Chona no fue interpretada por James, sino que solo Robert y Kirk se ocuparon de esta sorpresa que, a su vez, le valió al bajista una ovación ya que, por primera vez en suelo mexicano, él hacía un ligero homenaje a sus raíces hispanas al dirigirse al público en español.

Metallica tocó La Chona y fue perfecto.



Te amo, Roberto. pic.twitter.com/0dfWXUs3zd — Korno Espinosa (@korno) September 21, 2024

"Es un honor estar aquí con todos ustedes. Kirk y yo vamos a tocar para todos ustedes, estamos my nerviosos, así es que, si se saben esta canción, por favor ayúdanos a cantar. Para Kirk y yo es muy importante... y baila. ¿Están listos para esto?", dijo Trujillo antes de la icónica presentación.