Mhoni Vidente no acertó el embarazo de Cazzu

Hace algunas horas, Cazzu y Christian Nodal fueron tendencia en redes sociales tras confirmar que tendrán un bebé.

Desde que iniciaron los rumores del embarazo muchas personas no creían que esto se convertiría en realidad, fue el caso de Mhoni Vidente.

De acuerdo con la información, durante una transmisión en vivo, la cubana aseguró que la argentina no quería embarazarse.

Así mismo, mencionó que incluso la relación terminaría muy rápido, ya que solamente quería estar con ella para olvidar a la cantante Belinda.

"Cazzu no ha tomado la naranjita en la mañana y no ha ido al baño, definitivamente, yo no la veo embarazada, no se quiere embarazar", indicó la pitonisa.

Por su parte, señaló que el intérprete de "Botella tras botella", quería continuar con su vida loca del alcohol y las fiestas.

"Fue una relación de salvavidas, cuando tú te acabas de dejar a alguien y empiezas a andar con otra persona, son relaciones de salvavidas que nunca va a durar", expresó la vidente.

Cabe referir que en varias ocasiones Mhoni Vidente ha acertado algunas predicciones, la más reciente fue el fallecimiento del cantante Julián Figueroa.