Miguel Bose critica a concursante por cantar canción gay siendo hetero

El gran cantante español. Miguel Bose se puso de nueva cuenta en el ojo del huracán por sus declaraciones, pero ahora en el programa de canto, Cover Night, donde Mónica Naranjo, Chanel, Juan Magán y Miguel Bosé, la hacen de jueces.

En esta ocasión, el cantante de Morena Mia, critico al concursante, Daniel Norbert, pues este interpreto el éxito de Gloria Gaynor, "I Will Survive", asegurando que es una cancion LGBT+ y no debe ser interpretada por heterosexuales.

"Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)", dijo el intérprete de clásicos como "Amante Bandido" y "Aire Soy". Hay que ser muy mariquita para decirlo bien", mencionó Bosé citando una parte de la canción ("Walk out the door, just turn around now, cause you are not welcome anymore").

Durante el show, estos comentarios causaron risas por parte de los jueces, el público y el mismo Daniel, sin embargo, la reacción fue diferente en las redes sociales. Algunas personas apoyaron las opiniones de Miguel Bosé, pero otras tantas las consideraron ofensivas.

El interprete español a estado durante años en la polémica debido a sus afirmaciones, siendo una de ellas asegurar que el virus del covid-19 es falso.