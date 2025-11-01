Morrissey cancela conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

El cantante británico Morrissey ha vuelto a generar frustración y una ola de memes entre sus seguidores mexicanos al cancelar sus conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara. La promotora Ocesa confirmó la cancelación, citando un cuadro de "agotamiento extremo" del artista.

Esta es la cuarta ocasión que el exvocalista de The Smiths suspende presentaciones en el país desde 2013, solidificando su fama de decepcionar a su público mexicano. La noticia se dio a conocer el viernes 31 de octubre, a pocas horas de su show programado en el Palacio de los Deportes.

Detalles de la Cancelación y Fechas Afectadas

Los conciertos cancelados formaban parte de su gira de celebración de 40 años de trayectoria. La suspensión incluye:

Ciudad de México: Concierto programado para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Guadalajara: Concierto programado para el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex.

Ocesa emitió un comunicado informando que, debido al "agotamiento extremo", el cantante no podría cumplir con sus compromisos. Previamente, en 2023, la cancelación se debió a una infección de dengue y en febrero de 2024, a un "agotamiento físico".

Proceso de Reembolso para Fanáticos

Ante la anulación de los shows, la promotora anunció los pasos a seguir para el reembolso de los boletos:

Compras en línea: El reembolso se realizará automáticamente a la tarjeta utilizada para la compra.

Boletos físicos: Los reembolsos podrán solicitarse a partir del 7 de noviembre en los puntos de venta donde fueron adquiridos.

La constante cancelación ha desatado una fuerte reacción en redes sociales, donde los fanáticos han expresado su molestia y decepción, llegando a tildar el acto como una "burla" y "falta de respeto" hacia el público mexicano.