Stephen King expresa su disgusto por Halloween

Contrario a lo que cabría esperar del aclamado 'Maestro del Terror', el novelista Stephen King ha reiterado su disgusto por la festividad de Halloween. Aunque sus obras, como "It", "Misery" y "Carrie", definen el género de horror, el escritor confesó que el 31 de octubre le causa "bastante fastidio", aunque sí disfruta de lo que él llama la "Spooky Season".

En un video que ha circulado en redes sociales, King hizo la confesión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores, marcando una distinción crucial entre la festividad y el ambiente que la rodea.

La Diferencia Entre Halloween y la 'Spooky Season'

Para Stephen King, la magia no reside en el día concreto de la Noche de Brujas, sino en el ambiente de misterio y penumbra que envuelve todo el mes.

"Realmente no me gusta Halloween, me fastidia bastante. Pero me encanta la Spooky Season, que es octubre con su oscuridad temprana, las sombras en el césped verde de los cementerios, hojas que crujen y podrían ser cualquier cosa que se acerque sigilosamente por detrás, cosas en la alcantarilla quizás (en referencia a Pennywise)", explicó King.

La "Spooky Season" —o temporada espeluznante— representa para él la atmósfera ideal para la creación y el miedo sutil, que es la esencia de su literatura.

La Presión de Ser el 'Santa Claus del Miedo'

El disgusto de King por la festividad no es nuevo. En entrevistas anteriores, como en el show Late Night with Conan O'Brien, el autor de Maine reveló la razón principal de su fastidio: la presión social y las expectativas que sus vecinos y seguidores tienen sobre él durante Halloween.

El escritor relató que, en su comunidad, la gente se acercaba a su casa esperando encontrar una elaborada decoración terrorífica y una experiencia fuera de lo común, dadas sus obras:

Altas Expectativas: King siente que la idea de dar un simple dulce y desear "buena noche" es insuficiente para las miles de personas que esperan que su casa sea un "espectáculo terrorífico".

Temor a la Conversión: Hubo un momento en que consideró añadir máquinas de humo y lápidas falsas, pero se detuvo al darse cuenta: "Estoy convirtiéndome en el Santa Claus de Halloween, pero de miedo".

A pesar de su desagrado personal por la celebración, King instó a los amantes de la Noche de Brujas a disfrutar de la festividad con cuidado y sentido común, y aprovechó para hacer una invitación: "Es el momento perfecto para leer un libro de Stephen King, ¿por qué no lo haces?"