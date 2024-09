Muere Chad McQueen, villano de la película 'Karate Kid'

A la edad de 63 años falleció el actor Chad McQueen, conocido por sus actuaciones en las películas de "Karate Kid".

La noticia fue confirmada por el abogado y amigo de McQueen, Arthur H. Barens, a la agencia de noticias The Associated Press.

Su muerte ocurrió el miércoles y hasta el momento las causas de su muerte no se han revelado.

Su esposa Jeanie y sus hijos Chase y Madison compartieron un comunicado en Instagram, anunciando la noticia de su muerte con "un gran pesar" y también pidieron privacidad.

"Su notable trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, ejemplificaron verdaderamente una vida llena de amor y dedicación.

"Su pasión por las carreras no sólo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él. Él nos transmitió su pasión, conocimiento y dedicación, y continuaremos no solo su legado, sino también el de nuestro abuelo. Como familia, debemos atravesar este momento difícil y pedimos amablemente privacidad mientras recordamos y celebramos su extraordinaria vida", dice el comunicado.

De acuerdo a medios internacionales, el famoso actor también se dedicó a las carreras de autos, igual que su padre y fundó McQueen Racing, una empresa que crea automóviles, motocicletas y accesorios personalizados.

Chad McQueen nació en Los Ángeles el 28 de diciembre de 1960 y se crío en Malibú rodeado de fama: su padre era Steve McQueen, una de las máximas estrellas de la historia del cine.

Chad McQueen se hizo famoso por su papel de Dutch, el antagonista de "The Karate Kid" de 1984 y su secuela dos años después.

"Actuar ya no me parecía divertido, así que decidí dedicarme por completo a las carreras", dijo McQueen a The Associated Press en una entrevista en 2005.