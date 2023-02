Muere Richard Belzer, actor de 'La Ley y el Orden'

Bozouls, Francia.- El actor Richard Belzer, recordado por aparecer en la icónica serie policiaca "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales", murió este domingo 19 de febrero en su casa de Bozouls, Francia, a la edad de 78 años.

Trascendió en medios de comunicación internacional que la noticia del deceso del también comediante fue dada a conocer por el escritor Bill Scheft, quien también fue uno de los amigos más cercanos de Richard Belzer.

Sin ahondar en detalles sobre cuáles fueron las causas que provocaron el fallecimiento de Belzer, Scheft mencionó que la salud de su amigo se había agravado desde hace tiempo y que, por ello, se encontraba bajo supervisión médica.

"Tenía muchos problemas de salud y sus últimas palabras fueron: ´Vete a la m13rd@, hijo de puta", dijo el escritor a un medio de comunicación internacional.

A través de redes sociales, cientos de usuarios lamentaron el fallecimiento del actor, quien se quedará en la mente de las personas gracias a su interpretación del detective John Munch.

Richard Belzer en una de sus últimas fotografías compartidas en su cuenta oficial del Twitter:

¿Quién fue Richard Belzer?

Richard Belzer nació el 4 de agosto de 1944 en Bridgeport, Estados Unidos. Además de su participación en la serie de La Ley y el Orden, también participó en la serie Homicide: The life of the Street.

En 1984, Richard Belzer fue diagnosticado con cáncer de testículos. Durante su vida, Belzer también tuvo participación en la política al manifestar su apoyo en 2004 al senador John Kerry. En 2008 también apoyó la campaña del senador Barack Obama rumbo a la presidencia de los Estados Unidos.