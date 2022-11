Mueren de forma trágica integrantes de grupo que hacía tributo a Selena

Estados Unidos.- Cuatro integrantes de Los Chicos del 512, banda que le rinde tributo a la cantante Selena Quintanilla, fallecieron en un trágico accidente.

Los hechos se registraron cuando la banda estadounidense, iba camino a United Wireless Arena en Kansas, donde se presentarían.

Según medios locales, el accidente se registró debido a las condiciones del clima.

Los primeros informes señalan que el autobús donde viajaban se habría deslizado sobre el hielo negro y posteriormente se habría volcado.

En el accidente fallecieron: Ricardo Madrid, el tecladista, Leo Neblina, el bajista, además de Andrés Hernández y Rubén Sandoval, mientras que el chofer había resultado gravemente herido, por lo que fue hospitalizado.

"Como todos podéis imaginar, este ha sido un momento muy difícil. Por favor ayuda en lo que puedas. Te damos las gracias y que Dios bendiga a las familias de nuestros hermanos caídos en la música. Rest in Peace Hermanos! Ricardo Madrid, Rubén Hernández, Andrés Sandoval and Leo "Papo" Neblina", escribió la agrupación en su cuenta de Facebook.

Fue este año, pero del mes de agosto que la banda realizó su primer show "The Selena Experience" en el Chandler Center for the Arts ubicado en Arizona. La página reportó que en aquella ocasión se agotaron las localidades del espectáculo.

De acuerdo a medios locales, los artistas llevaban siete años de trayectoria interpretando canciones de Selena Quintanilla.

"Este espectáculo es una experiencia alucinante y lo más parecido a vivir un concierto de Selena. Simplemente, ¡la mejor producción de tributo a Selena que existe! Estos músicos se reunieron y orquestaron un espectáculo extraordinario que te hará volver a 1995 a los pocos segundos de su primera canción", se lee en la página Aspen Defy Ordinary.