My Chemical Romance regresa con su nuevo sencillo "The Foundations of Decay"

Después de casi dos años y medio de haber regresado a los escenarios con su único show de reunión en Los Ángeles, My Chemical Romance ha presentado su nuevo sencillo titulado "The Foundations Of Decay", su primera canción nueva en ocho años.

El nuevo sencillo llega a unos días de iniciar su gira de reunión, que después de varios retrasos debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, finalmente iniciará la próxima semana en Reino Unido.

Hasta el momento, el tour se ha expandido para incluir 64 fechas alrededor del mundo, incluyendo los festivales en When We Were Young, Aftershock, Firefly y Riot Fest.

Hasta el momento, la banda no confirmó si la cancion formará parte de un nuevo álbum o si solo se trata de un sencillo independiente.

El último álbum de estudio de My Chemical Romance se lanzó en 2010, "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys". Después de que la banda se disolvió, lanzaron la recopilación "May Death Never Stop You" en 2014 con una nueva canción, "Fake Your Death".