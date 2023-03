Natanel Cano reaparece cojeando y con bastón tras balacera en Cancún

El creador de los corridos tumbados, Natanael Cano, ha dado de qué hablar no solo por su éxito músical, sino también por sus escándalos con otros artistas, fans y medios de comunicación.

En días pasados, mientras festejaba su cumpleaños, el cantante se vio involucrado en una balacera en Cancún, luego de una supuesta riña con un empresario en un famoso antro de la zona hotelera.

Natanael Cano reaparece

El cantante reapareció cojeando y con un bastón mientras portaba una sudadera rosa. En el video tomado por la reportera Berenice Ortiz, se observa que la prensa comienza a cuestionarlo sobre su estado de salud.

Sin embargo, él se limita a seguir caminando sin decir una palabra. Tras esto, una periodista le pregunta sobre su actitud con ellos, a lo que el intérprete de "Y si me miran" dice: "(no contesto) porque no estoy haciendo una rueda de prensa.

Asimismo, el artista aprovechó para mandar un mensaje a sus fanáticos: "Nos vemos en el concierto del 30 de mayo, en la Ciudad de México".

El encuentro con los periodistas no fue del todo bueno, pues en algún punto mencionó: "Ya me cansaron".

De las únicas preguntas que contestó fue si le desagradaba que sus fanáticos le pidieran fotos a lo que dijo: "No, obvio no me molesta" y cerró la conversación con un "luego los invito".

La "entrevista" generó división de opiniones en redes sociales, pues mientras algunos calificaron la reacción de Natanael como "arrogante", otros se lanzaron contra la prensa.