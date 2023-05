Netflix pone un alto a la rebeldía

Fue el actor Sergio Mayer Mori, quien interpreta a esteban en la serie, quien en una entrevista para Hola México declaró: "Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ´gracias por todo chicos, ya la tercera, ya no hay´. El porqué no tengo idea (...) definitivamente no fue mi decisión".

A poco más de 1 año de su estreno y 2 temporadas, se ha confirmado por diversos medios que esta serie de Netflix no obtendrá una tercera parte, dejando a los fans sin una conclusión de la historia, la cual relata la vida estudiantil y fue protagonizada por una nueva generación de alumnos del Elite Way School tales como, Andrea Chaparro (MJ), Alejandro Puente (Sebastián Langarica), Selene (Andi), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana Cohen), Franco Masini (Luka Colucci), Gigi Grigio (Emilia) y Jerónimo Cantillo (Dixón).

Si bien se tenía altas expectativas de este proyecto, incorporando poco a poco algunos de sus protagonistas originales en algún momento de la trama no logró captar la atención como su antecesora y pese a que este tipo de producciones (Élite), suelen ser muy populares entre los jóvenes este no ha sido el caso.