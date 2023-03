"Neymar me quitó a mi novia": Maluma rompe el silencio respecto a su ex

Hace unos años, unas fotos capturaron a Neymar saliendo con la influencer Natalia Barulich, quien en ese momento era la novia del cantante Maluma. La vieja polémica volvió a tomar relevancia en redes sociales.

Después de un largo tiempo, el cantante de éxitos como 'Felices los cuatro' y 'Hawái de vacaciones' habló en una entrevista con el programa 'Alofoke' y admitió que el jugador brasieño le quitó a su pareja.

La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia... No, nada. Mentiras. Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes: de teteo, pero nada más", comentó Maluma .



Por último, el cantante dejó en claro que al terminar la relación no le da interés a lo que hagan sus exparejas y continúa con su vida.



Papi, después de 30 segundos, no sé... no tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre he dicho que cuando uno termina con la mujer, en el momento en que usted se da la mano, un beso, lo que sea hasta ahí, muere todo. Ya tu mujer no es tu mujer, chao, nos fuimos. Futuro nuevo", finalizó.