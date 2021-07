Nickelodeon celebra 25 años de 'Las pistas de Blue' con película

Mosaico

Nickelodeon tiene actividades planeadas para conmemorar el estreno del 8 de septiembre de 1996 de 'Las pistas de Blue', que emitió seis temporadas de episodios originales

Nickelodeon planea una nueva película con las estrellas de 'Blue's Clues & You!' para celebrar el 25to aniversario del programa original que fue un pilar para la cadena durante varios años.

La cinta, que comenzará a producirse este verano, seguirá a Josh y Blue en un viaje a Nueva York para audicionar para un musical de Broadway. No está claro cuándo estará lista, dijo el lunes una vocera.

Nickelodeon tiene otras actividades planeadas para conmemorar el estreno del 8 de septiembre de 1996 de 'Blue's Clues', que emitió seis temporadas de episodios originales. La celebración incluye un video musical con el conductor actual, Josh Dela Cruz, y los expresentadores de 'Pistas de Blue' Steve Burns y Donovan Patton.

Algunos episodios originales pueden verse en el servicio de streaming Paramount+ y, según el anuncio del lunes, habrá más disponibles para el aniversario. El programa fue relanzado como 'Blue's Clues & You' y actualmente se encuentra en su segunda temporada.

'Blues Clues & You' tendrá un episodio especial el 17 de septiembre, ``It's YOUR birthday'', que le permitirá a sus pequeños espectadores a celebrar sus propios cumpleaños.