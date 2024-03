Nickelodeon responde a las acusaciones de abuso de Drake Bell

La compañía Nickelodeon respondió a las acusaciones que hizo Drake Bell, donde señaló que sufrió abuso sexual.

"Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otro tipo de conducta inapropiada.

"Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante", señaló la empresa en un comunicado.

Drake Bell revela que sufrió abuso sexual a los 15 años

A inicios de marzo, el actor y cantante Drake Bell reveló que sufrió abuso sexual cuando era adolescente y que fue violentado por Brian Peck, quien en ese momento se desempeñaba como entrenador de voz en Nickelodeon.

Las declaraciones completas saldrán a la luz pública a través del próximo documental de Discovery titulado "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños de televisión).

De acuerdo a portales de noticias internacionales, en este documental Drake Bell revelará que su caso fue el testimonio anónimo que llevó a Brian Peck a recibir una sentencia de 16 meses de prisión por cargos de abuso sexual infantil en 2004.

¿De qué se trata el documental de Discovery?

El documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños de televisión) se centra en una investigación sobre Dan Schneider, el productor de series de Nickelodeon dirigidas al público adolescente.

En esta producción se presentará una serie de entrevistas a los actores, actrices, así como guionistas y colaboradores que trabajaron junto a Dan Schneider.

¿Cuándo se estrenará este documental?

El documental se estrenará en Estados Unidos el próximo domingo 17 de marzo de 2024 a través del canal Investigation Discovery.