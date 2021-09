"¡No me morí, señores"; Paty Navidad rompe en llanto tras críticas

Luego de contagiarse de covid-19, muchas personas se burlaron de Paty Navidad e, incluso, varios usuarios en redes le desearon la muerte. Sin embargo, Paty Navidad apareció en una entrevista con Carmen Muñoz en donde se sincero sobre las cosas que ha dicho y las que se han tergiversado.

"¡No me morí, señores. Lo siento, de verdad, todos los que querían que muriera. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie', expreso.

.

Paty Navidad desmiente rumores

La actriz que ha sido vetada de Facebook, Instagram y Twitter por su controversial postura aseguró que ella jamás ha dicho que el Covid-19 no exista:

Se ha dicho qué he dicho muchas cosas que no he dicho. La primera: Nunca he dije que el coronavirus no exista, al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más, tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista'.

Paty Navidad también aclaró:

"Se ha dicho que yo digo que no se vacunen, eso es otra mentira. Yo Patricia Navidad no me vacuno porque es mi derecho a elegir vacunarme a no vacunarme. El mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse, lo tenemos quienes elegimos no vacunarnos. Que la gente se haga responsable, como yo lo hago, de mis decisiones y las consecuencias".

Paty Navidad también afirmó que su único "delito" fue mostrarse tal y como es en redes sociales, en donde la intolerancia es el pan de cada día:

"Soy una mujer honesta, derecha, agradecida, de frente, tengo muchos defectos, lo lamento, no soy perfecta pero no soy una mala persona. Sí soy responsable de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, pero por mí. No puedo ser responsable de los demás".

Asimismo, la actriz desmintió estar mal de sus facultades mentales y afirmó que le duele mucho que por pensar diferente, la gente la ataque, la agreda e incluso le desee cosas terribles a ella y a su familia.

"No tengo un tumor cerebral, sí lo tuve, tuve un prolactinoma hace como 10 años. Hace 7 desapareció con medicamento, son cuestiones hormonales que se afectan por estrés. Pero no hay ningún tumor", agregó.

.

Paty Navidad negó haber estado intubada

Respecto a los días que estuvo enferma, Paty Navidad negó haber estado intubada

"Yo llegué al hospital por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía. Pero sinceramente nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves; nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar ni estuve, como también se dijo, intubada porque no lo permití, porque si lo hubiera hecho quizá hoy no estaría aquí".

Además descartó que haya escrito un supuesto mensaje de arrepentimiento admitiendo que debió vacunarse:

"No tengo ni una sola red social, desde hace como mes y medio. Todas las demás me las quitaron en enero, no pasa nada. Me he sentido bien, antes no había (redes) y he sido muy feliz, ahorita son muy tóxicas; serían buenas si las utilizáramos de manera positiva"

.

Paty Navidad rompe en llanto por las duras criticas que ha recibido en redes sociales

Y sobre las críticas por sus opiniones, Paty Navidad aseguro que aunque hay molestia, no existe dolor o tristeza

"Hay molestia, pero también me lo trato de tomar con sentido del humor. La gente lo que quiere es verlo a uno derrotado, verte mal. El odio se elimina con amor, entonces la gente proyecta toda lo que ellos traen, ese dolor, tristeza o miedo".

Sin embargo, poco después rompió en llanto tras recordar la forma en la que la han tratado en redes sociales:

"Al final mi locura es sana, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el pensar diferente no debería de limitarme a que no tenga derecho ni a hablar o a pensar, son mis derechos".