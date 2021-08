"No time to die"; El agente 007 vuelve este Septiembre

La nueva película de James Bond "No time to die" fijó el viernes una fecha de estreno mundial para finales de septiembre, pese a las especulaciones en la industria del entretenimiento de que el lanzamiento de la película podría retrasarse por cuarta vez por la epidemia de coronavirus.

Una publicación en la cuenta oficial de Bond en Twitter @007 indicó que la alfombra roja para la premiere mundial del filme de Universal Pictures y MGM se desplegará en Londres el 28 de septiembre, antes de la fecha de estreno prevista para el 30 de septiembre en los cines británicos y el 8 de octubre en los estadounidenses.

La fecha de "No time to die" se ha movido tres veces de su fecha original de abril de 2020, ya que el estallido de la pandemia en marzo de 2020 hizo que los cines de todo el mundo cerraran sus puertas, e impuso después restricciones a la capacidad de audiencia.

Las películas de James Bond se encuentran entre las franquicias cinematográficas más valiosas de Hollywood. "Spectre" recaudó 880 millones de dólares en la taquilla en todo el mundo en 2015, mientras que "Skyfall" en 2012 recaudó más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta, cuya producción se estima en 200 millones de dólares, marcará la última aparición de Daniel Craig como agente secreto británico y es uno de los éxitos de taquilla potenciales más esperados de este otoño boreal. No obstante, la variante Delta del COVID-19 ha provocado un aumento de las infecciones en Estados Unidos y otros países, generando preocupación sobre si el público se sentirá seguro en los cines.

Los ingresos de taquilla de grandes estrenos recientes como "Black Widow" y "The Suicide Squad" han sido decepcionantes, ya que los estudios de Hollywood han lanzado algunas películas en plataformas de transmisión. Las recaudaciones en taquilla en América del Norte están un 50% por debajo del mismo período en 2019, según Variety. El estudio de cine de Sony Corp retrasó la semana pasada el lanzamiento de la secuela de superhéroes "Venom: let there be carnage" en casi un mes, hasta mediados de octubre.