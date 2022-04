Nodal revela que hizo con el tatuaje de los ojos de Belinda

En una entrevista con el matutino, Venga la Alegría, Christian Nodal, dio a conocer cual fue el destino de uno de los tatuajes mas vistosos que se abría hecho de su expareja, Belinda,

"Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio", puntualizó.

En la misma entrevista, afirmo que gracias a su amor por los tatuajes estaría próximo a abrir su propio estudio de tatuajes.

"Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente", comentó.

Al ser cuestionado sobre las razones que llevaron a Belinda y al mismo Nodal acabar con la relación, Nodal afirmo: "Estoy bien, pero no quiero compartir qué pasó", dijo.

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que la también actriz, confirmó su relación de manera pública en agosto del 2020. Este decía "BELI" y estaba cerca de la oreja del intérprete.