"Nosotros fuimos testigos": Ventaneando confirma maltrato de Sergio Mayer a Bárbara Mori

La Casa de los Famosos México no solo afecta la vida de sus participantes, sino también de los allegados a cada uno de ellos. Tal es el caso de Sergio Mayer y su entorno familiar, pues luego de que revelara los motivos detrás de su separación sentimental y profesional de la madre de su único hijo, Bárbara Mori, ella no dudó en contar su versión que ahora incluso ha sido respaldada por Ventaneando.

Durante la tercera semana del mes de julio, el ex Garibaldi externó que el gran error en su relación con la protagonista de Rubí fue haberse convertido en padre -de Sergio Mayer Mori-, esposo y manager de la actriz, pues la sobreprotegió y eso orilló a que incluso se convirtiera en una figura paternal para ella. Historia que en algún sentido concuerda con la de ella, sin embargo, la ausencia de maltratos no había sido retomada.

Luego de que Marimar Vega entrevistara a su colega para un podcast, la protagonista de otras telenovelas habló sobre los grandes problemas que vivió a causa del padre de su hijo. Información que fue retomada por el programa de espectáculos Ventaneando, donde Pati Chapoy y Daniel Bisogno aseguraron "ser testigos" de episodios de maltrato por parte del actor a la actriz.

La versión de Sergio Mayer sobre su truene con Bárbara Mori

Durante una charla que sostuvo con el Team Infierno - Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Apio Quijano, Emilio Osorio y Nicola Porcella- Sergio Mayer habló sobre lo problemática que fue su relación con Bárbara Mori. Aunque asumió todo tipo de culpa por lo mal que ambos terminaron, eso no impidió que se generara controversia en redes sociales.

"Mi tema con su mamá (Bárbara Mori) fue exactamente igual. Ella era muy joven, tenía 19, 20 años, empezaba su carrera, yo ya traía un background y yo quería que fuera disciplinada (...) hay gente que no puede o no le gusta", aseguró el actor.

En ese momento la actriz trabajaba en TV Azteca y comenzaba su carrera dentro del mundo de las telenovelas en México, algo por lo que no solo fue su esposo y padre del único hijo que tiene ella, sino también su representante y por lo tanto el albacea de su dinero.

"Para mí era: ´Hay que enfocarse, tu carrera, y hay que hacer esto´. Soy muy de disciplina e ir armando estrategias para futuro y todo. Y eso no necesariamente les funciona o les gusta a todos (...) cometí el error de haber sido manager, papá, esposo; porque me convertí como en su papá, la quise proteger (...) y dije: ´O somos pareja, o soy su manager, o soy...´. Y agarré todos los roles y eso fue un error tremendo que yo reconozco, fue un error mío", aseguró.

La versión de Bárbara Mori sobre Sergio Mayer como esposo y representante

"Creo que hay despertares en la vida diferentes y mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mi misma y al crecer en un entorno así yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño y todas las decisiones eran tomadas desde el miedo y la inseguridad" declaró.

Sobre las motivaciones personales que le dieron el "último empujón", agregó: "Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y mi papá no me quería y por eso me pegaba. Y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa; empiezas a lastimarte; pero todas son decisiones tomadas desde el miedo, la inseguridad, el yo no valgo, no voy a estar con alguien inteligente y bueno." dijo la actriz uruguaya.