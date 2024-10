Novia de Liam Payne revela último mensaje del cantante

La novia Liam Payne, Kate Cassidy, reapareció en redes en medio de su inmenso dolor por la partida del fallecido cantante, y reveló el último mensaje que le dejó el ex One Direction.

Cassidy reapareció hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde dijo tener el corazón destrozado por la muerte del británico, a través de una desgarradora carta de despedida que le hizo al amor de su vida.

"No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está destrozado en formas que no puedo expresar con palabras.Ojalá pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente tan oscuro en este momento.

"Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado. Lo eres porque no puedo decir que fuese mi mejor amigo, el amor de mi vida y todos los que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación por la que entrabas.

"Nada de esto parece real y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos volvimos a ser niños y siempre encontramos alegría en las cosas más pequeñas.

El último mensaje que le dejó Liam a su novia

En la serie de fotografías que adjuntó la joven con la carta de despedida, Kate reveló el último mensaje que le dejó escrito a mano Liam en una hoja de papel.

"Liam, tenías el alma más bondadosa y el espíritu más divertido. Siento como si hubiera perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y amor. Trajiste tanta luz a mi vida.

De acuerdo con lo expresado por Cassidy, semanas antes de la muerte del ex One Direction habían hablado de los planes que tenían juntos a futuro.

"Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde, manifestando nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara.

Kate compartió una imagen de la última nota escrita que le dejó Payne, la cual revela que tenían planes de casarse el próximo año.

Decía: "Kate y yo nos casaremos dentro de un año y juntos para siempre 444".