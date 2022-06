"Nunca se trató de dinero": Johnny Depp podría no cobrarle a Amber Heard los 10 mdd

A pocos días después de que Johnny Depp ganará el caso por difamación contra su ex esposa Amber Heard, se reveló que, el actor podría no cobrarle a Amber Heard los 10 millones de dólares que tendría que pagar como daños.

En una reciente entrevista para el programa Good Morning América, Camille Vásquez y Benjamín Chew, abogados de Depp, mencionaron que lo único que, el actor quería era limpiar su nombre y retomar su vida tras el juicio.

"Tal como lo dijo el señor Depp, y como nosotros lo hemos dejado claro, el caso nunca se trató de dinero para nosotros", detalló Benjamín.

Además, aseguró que el juicio en todo momento "siempre fue sobre restaurar su reputación, y lo logró".

Por su parte, la abogada Camille Vásquez explicó que ella no cree que el veredicto del juicio tenga un impacto sobre Me Too, pues aseguró que la resolución del caso fue justo tanto para Johnny Depp y Amber Heard.

"Estamos aquí para hablar sobre el caso que juzgamos, ¿verdad? Alentamos a todas las víctimas a que se presenten, tengan su día en la corte, que es exactamente lo que sucedió en este caso", dijo.