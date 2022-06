¡Otra vez!, Christian Nodal es captado con nuevo cambio de look

Recientemente, Christian Nodal dejó impactados a todos sus fans luego de ser visto con un nuevo cambio de look en los Premios Tu Música Urbano.

El cantante sorprendió al realizar una presentación musical, así como por recibir reconocimientos por Top Artista Regional Mexicano Urbano por su tema ´Botella tras Botella´ junto a Gera Mx y al Top Canción Regional Mexicano Urbano.

"Felicidades también a todos los artistas que cedieron para hacer esta fusión con esta música tan bonita como es el regional mexicano con todo lo que están haciendo ustedes", dijo Nodal en su discurso.

No obstante, eso no fue lo único que llamó la atención del intérprete de ´Adiós Amor´, pues lo que más acaparo las miradas de los asistentes fue sin duda su nuevo look, pues ya dejó atrás el morado y ahora portó una cabellera de color verde.

En tanto, como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y algunos no dudaron en comentar que se lo pintó de ese color en honor a la vieja canción "Sapito" que interpretó Belinda cuando era niña.