Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal, muere a los 76 años

LONDRES, Reino Unido — Ozzy Osbourne, pionero del heavy metal y vocalista icónico de Black Sabbath, falleció este 22 de julio de 2025 a los 76 años, según confirmaron medios británicos y su familia. La leyenda musical murió rodeado de sus seres queridos en su residencia de campo, luego de años de problemas de salud derivados del Parkinson y lesiones físicas crónicas.

John Michael Osbourne, nacido en Birmingham en 1948, fue el rostro del metal desde finales de los años 60. Como vocalista de Black Sabbath, transformó el panorama del rock con álbumes fundamentales como Paranoid y Master of Reality. Tras su salida del grupo en 1979, emprendió una exitosa carrera solista con discos como Blizzard of Ozz y No More Tears, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes del género.

En los últimos años, Osbourne enfrentó múltiples complicaciones de salud, incluyendo una caída en 2019 que agravó su movilidad y el diagnóstico de Parkinson en 2020. A pesar de ello, continuó vinculado a la música y realizó apariciones públicas, muchas veces acompañado de su esposa Sharon Osbourne y sus hijos.

El pasado 5 de julio, Osbourne ofreció su último concierto en Villa Park, Birmingham, bajo el título Back to the Beginning, junto a los miembros originales de Black Sabbath. La actuación, emotiva y simbólica, marcó su despedida definitiva de los escenarios. El cantante se presentó sentado, con asistencia médica, pero con una voz aún potente que conmovió a miles de asistentes.

El músico también se convirtió en un fenómeno de la cultura pop gracias al programa de telerrealidad The Osbournes, que mostró la vida íntima de su familia a principios de los años 2000. Su irreverencia, carisma y estilo de vida caótico lo convirtieron en un ícono más allá de la música.

Ozzy Osbourne deja un legado imborrable en la historia del rock. Su influencia abarca generaciones de músicos y fanáticos. Con su muerte, se cierra un capítulo esencial de la música contemporánea.