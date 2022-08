Pablo Montero pide disculpas tras agresión contra reportera Ventaneando

Después de que se viralizó la agresión del cantante Pablo Montero en contra de una reportera de TV Azteca, el cantante de Torreón, pidió disculpas, pero aseguro que nunca agredió físicamente a la joven, asegurando que es amarillismo.

"Obviamente, esta persona su intención era buscar la nota amarilla. Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video. Pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé", declaró para TVyNotas.

De por si canta horrible, y con estos hechos, ni cómo defenderlo Pablo Montero pic.twitter.com/YZeRWDEvRa — Jose Leobardo Garcia Ruiz (@joseleobardogar) August 8, 2022

En una entrevista con Venga la Alegría, Pablo Montero. aseguró que la reportera habló sobre su posible entrada en un programa de rehabilitación, cosa que molesto al lagunero, que afirmó que ese tema no se habla en frente de un niño.

"Yo estaba con un niño que es mi ahijado y la verdad es que no me pareció prudente que me hiciera esa pregunta en ese momento en el que estaba un niño a mi lado", comentó.

El cantante aprovechó el espacio de TV Azteca para pedir disculpas por su comportamiento.