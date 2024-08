Paola Durante revela por qué no va a las galas

Ciudad de México.- La primera eliminada de 'La Casa de los Famosos México', Paola Durante reveló el motivo por el cual ya no asiste a las galas del programa.

Lo anterior, luego de usuarios de redes sociales comenzaran a cuestionar tanto en las redes del reality como en las de la modelo, su ausencia en los programas, a diferencia de los demás exparticipantes.

Durante fue abordada por reporteros en el aeropuerto de Monterrey, a quienes le reveló que viajaba rumbo a Vallarta para reencontrarse con su hija, debido a que "no la he abrazado, bueno, ese día nada más (el de su eliminación)".

Posterior, fue cuestionada por la prensa sobre por que ya no aparece en las galas desde que quedó eliminada del reality.

"Me dieron unos días para poder estar con mi familia, con mi hija, para ir a llenarme al mar de energía y pasarle toda esa energía a Mar para que no salga ninguno este domingo", explicó.

¿Qué día regresará?

Fue durante una reciente entrevista concedida al programa 'De Primera Mano' que Paola Durante informó que este próximo domingo 25 de agosto regresará a las galas de 'La Casa de los Famosos México'.

"La gente, yo no sé por qué están molestos de que no estoy en las galas, me mandaron a Vallarta, ahorita estoy en Monterrey y ya el domingo me voy para las galas, sí voy a estar. No tengo ningún problema", reveló.

Paola Durante confirma que sufrió agresión sexual

Paola Durante confirmó haber sufrido agresión sexual dentro de 'La Casa de los Famosos México 2', y Adrián Marcelo estaría involucrado.

Lo anterior, luego de que la noticia comenzara a circular en redes. El abuso en contra de la modelo ocurrió mientras jugaba con el regiomontano, Potro Caballero y Sian Chiong.

Durante el juego, uno de los mencionados habitantes le introdujo una cuchara a Paola. Varios seguidores del programa grabaron el momento y lo publicaron en redes sociales.

La grabación ha causado controversia e indignación entre el público, debido a que en el clip se observa y escucha a Paola decir "dame, dame", cuando el cubano le introduce el utensilio de comida.

Fue en una entrevista concedida al programa 'De Primera Mano', que Paola Durante confirmó haber sufrido abuso sexual durante su estadía en La Casa de los Famosos México'.

"Yo no lo vi mal en ese momento. No lo juzgamos Mario y yo porque a mí (Sian Chiong) me metió una cuchara ahí", declaró Durante.