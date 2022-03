Paquita la del Barrio cantará junto a Daddy Yankee

Después de que Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios, salieron los nombres que lo acompañaran en su tour de despedida, en los que relata la mexicana, Paquita la del Barrio

El puertorriqueño anunció el fin de su carrera musical además anunció que para terminarla iniciara su tour La Última Vuelta, siendo 14 paise lo que visitara por última vez.

"En esta carrera al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes y con todo lo que me han dado. A este género ustedes dicen que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para convertir este género en el más grande del mundo", expresó Yankee

Durante una entrevista del programa De Primera Mano, Paquita la del Barrio confirmó que compartirá escenario con Daddy Yankee.

"Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Daddy Yankee)", comenzó a decir la cantante, para después añadir: "Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres (su representante)", comentó.

La cantante también confesó que su salud le impide estar mucho tiempo de pie lo que a dificultado dar sus conciertos, sin embargo afirmó que aunque sea en silla de rueda seguirá trabajando.

"Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando", puntualizó.