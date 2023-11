Patrick Dempsey es elegido por People como el hombre vivo más sexy

El actor Patrick Dempsey fue nombrado el "hombre vivo más sexy" por la revista People.

"Estoy contento de que hayan tomado una decisión y de que haya sido yo este año", dijo Dempsey durante el episodio del martes de "Jimmy Kimmel Live!".

El actor de "Grey´s Anatomy", que protagoniza esta semana la portada de la revista, dijo a People cómo reaccionó cuando se enteró del nombramiento.

"Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida. Es bueno tener el reconocimiento, y ciertamente mi ego recibe un pequeño impulso, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo".

¿Quién es Patrick Dempsey?

Dempsey nació y creció en Lewiston, Maine. Su primera aparición en los escenarios fue interpretando a David en una producción de San Francisco de "Torch Song Trilogy".

Su primer trabajo destacado en el cine fue en la película In The Mood, y después en la comedia Can't Buy Me Love, ambas estrenadas en 1987.

En 2005 se unió al reparto de la serie Grey's Anatomy donde dio vida al neurocirujano Derek Shepherd, donde permaneció hasta 2015.

En 2016, protagonizó la película Bridget Jones's Baby, y en 2018 apareció en la miniserie de televisión The Truth About the Harry Quebert Affair.

Como piloto compitió en carreras como las 24 Horas de Le Mans, Rolex 24, en la carrera de Daytona y en la carrera de todoterreno Tecate SCORE Baja 1000. Fue copropietario del equipo de Vision Racing IndyCar Series y del Dempsey Racing. Mantiene una colección de coches deportivos y vintage.