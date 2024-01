Pedro Prieto enfrenta a Temach en plena transmisión en vivo de ´Venga la Alegría´

Recientemente, un enfrentamiento en Venga la Alegría ha generado una enorme polémica en redes sociales. El conductor español Pedro Prieto encaró al influencer Temach, quien ha estado en el ojo del huracán debido al contenido que comparte en redes sociales.

Temach, cuyo nombre real es Luis Castilleja, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes con la intención de ser director de cine, pero actualmente se dedica a compartir consejos con su audiencia masculina sobre empoderamiento y relaciones con las mujeres.

Sin embargo, la controversia en torno a su contenido radica en que una importante cantidad de personas lo han señalado por emitir comentarios machistas. En algunos de sus consejos se expresa de manera denigrante sobre las mujeres. Y no solo eso: debido a la actitud de sus seguidores, incluso se ha considerado que Temach está logrando crear una secta.

Pedro Prieto y Temach se enfrentan en Venga la Alegría.

A pesar de esto, Temach sigue teniendo una legión de seguidores que aplican todos sus consejos en su vida diaria. Es por esto que el influencer ha tenido una gran exposición en redes y en los medios de comunicación, llegando hasta el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

En dicho programa, Pedro Prieto fue sincero y directo con Temach: le confesó que los consejos que da no son de su agrado y que sentiría que estaría haciendo un pésimo trabajo como padre si un día descubre que su hijo consume el contenido de Temach.

"De repente, el día de mañana me entero que mi hijo ve tu contenido a mí me haría pensar que estoy haciendo algo mal como padre, porque para mí, de verdad te lo digo, siento que de repente a lo mejor te puedes aprovechar de la soledad de ciertos chavos que no tienen el autoestima bien definido", dijo Pedro.

Como respuesta, Temach manifestó que si los padres estuvieran haciendo bien su trabajo (es decir, ayudar a que los niños crezcan con buena autoestima), él no sería lo que es ahora.