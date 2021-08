Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera ,Se estrena como reguetonero

Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera y Lupillo Rivera sorprendió a propios y extraños, pues a sus 78 años de edad incursionó en el género urbano con ´TRA´. El patriarca de la familia Rivera, de 78 años de edad, decidió reinventarse y publicó un video en el que aparece cantando la canción mientras una modelo baila frente a él.

"Dile que no, que no se desespere, llevo la experiencia de las mujeres. A Don Pedrito todas prefiere , las que me odian en el fondo me quieren. Ella lo mueve y tra, tra. Ella lo goza y tra, tra, tra", canta Rivera junto a una modelo.

El tra fue un tema que lanzó Pedro Rivera en el 2020 en colaboración con Urban Ranch, OG El movimiento, Juanito el Millonzuki y DJ Mailo. Pero la producción se relanzó recientemente y hasta ahora, el videoclip cuenta con más un millón 700 mil reproducciones en YouTube y más de 24 mil 900 comentarios en TikTok.