Video: Pepe Aguilar es abucheado tras aparecer en concierto de Peso Pluma en Texas

El cantante Pepe Aguilar fue abucheado por parte del público durante su participación especial en un concierto de Peso Pluma, en un episodio que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

El hecho se registró la noche del viernes 3 de abril en el Frost Bank Center, como parte de la gira por Estados Unidos del intérprete de corridos tumbados, quien invitó al exponente de música regional mexicana al escenario.

Durante su intervención, Pepe Aguilar interpretó canciones como "El Rey" y "Por mujeres como tú", logrando inicialmente una respuesta positiva del público, que acompañó las presentaciones coreando los temas.

¿Cómo ocurrió el abucheo?

Sin embargo, al dirigirse a los asistentes para agradecer la invitación, comenzaron a escucharse abucheos por parte de algunos presentes. A pesar de ello, el cantante continuó con su mensaje, en el que expresó su reconocimiento hacia Peso Pluma y destacó la diversidad musical dentro de la cultura mexicana.

"Somos muchas maneras de sonar a México. Él tiene la suya, yo tengo la mía, pero todo es México", señaló el artista, sin interrumpir su participación pese a la reacción dividida de la audiencia.

Reacciones en redes sociales

El momento se viralizó en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre lo ocurrido durante el espectáculo.