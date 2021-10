Periodista acusó de robo a Aracely Arámbula tras fuerte encontronazo en Los Ángeles

La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo reveló que la actriz mexicana Aracely Arámbula atentó contra la prensa cuando su seguridad personal le quitó el celular a su colega y borró contenido durante un encontronazo que circuló en redes sociales este fin de semana.

Fue en una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, donde emitió sus declaraciones, después de que el fin de semana pasado el programa Despierta América reveló unas imágenes cuando la actriz intentaba cubrir el rostro de uno de sus hijos.

Así reaccionó de #AracelyArambula cuando las cámaras casi logran captar el rostro de uno de sus hijos ¿Qué opinan? pic.twitter.com/8xtVUtwrqF — VidaModerna.com (@VidaModernaWeb) October 17, 2021

"Yo no entendía el por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ´mira Juan, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí´, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo ´¿de dónde son ustedes?, ¿de dónde vienen?, ¿quieren hablar?, ¿qué pasó?´, y ella le dice al camarógrafo ´¿qué quieres?, ¿qué grabaste con el celular?´, y en eso llega su guarura, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado", señaló en la entrevista para el programa.

"Eso se llama robo, y ella está diciendo ´no, que ella no quería que me grabaran las chanclas´, y no, ella estaba muy al pendiente de que no se les haya grabado la cara o algún tipo de video a sus hijos, ese es el problema con ella", señaló la periodista sobre que Aracely Arambula no tenía derecho de arrebatar el celular de su compañero.

Asimismo, la reportera mexicana comentó que la actriz trató de distraerla mientras su guardia de seguridad borraba el contenido del celulra: "Dijo ´sí, no te preocupes, yo voy a hacer que le dé el celular´, pero no estaba haciendo nada porque le den el celular, ella estaba tratando de entretenerme, y que el señor siguiera borrando y metiéndose a su propiedad privada, así es Aracely, y toda esa gente que viene de México no va a hacer eso, aquí no van a venir a este país a hacer eso", explicó la periodista sobre como arremetieron contra su camarógrafo.

Por su parte la actriz, compartió esta mañana un comunicado a través de sus redes sociales que emitió su abogado, Guillermo Pous en su representación, donde, explicó algunos puntos en su defensa sobre la controversia en la que se ha visto envuelta la expareja de Luis Miguel.

El comunicado comienza retomando un punto a la privacidad de las personas y el poder defender esa causa sin arremeter contra la libertad de prensa: "La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de -libertad de expresión- y -acceso a la información - ha excedido límites y llegado al hostigamiento fuera de todo pudor".

"Ahora, además, se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso, consecuencia de la fama de sus padres, provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad, omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales", señalan en el comunicado.

Finalmente, exige respeto a los derechos de los menores de edad: "No se trata de censura, como suelen acusar algunos, la calificación e intento de hacerlo resulta estéril. Es meramente la observancia, entre otros a los ya mencionados, a los derechos de la personalidad e imagen de los individuos, prerrogativas que deben respetarse en aras de una sana convivencia", concluyó Guillermo Pous en el comunicado.