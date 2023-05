PETA reconoce a Guardianes de la Galaxia por hacer conciencia hacia el maltrato animal

Fue mediante un artículo publicado en la página oficial de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), donde se reconoció a la película Guardianes de la Galaxia Vol.3, su excelente manejo para concientizar sobre la experimentación con animales, que según la organización, los métodos utilizados para torturar a los animales son los mismos que se utilizan en la vida real y que inclusive los científicos suelen ser más crueles que lo visto en el filme.

PETA se caracteriza por defender el bienestar de los animales, los cuales son victimas de las industrias como de ropa , alimenticia, laboratorios y la del entretenimiento.

Con más de 9 millones de simpatizantes es importante la opinión de ésta con respecto a lo visto en el largometraje de superhéroes. En el texto describen que esta película retrata la cruda realidad de millones de animales al rededor del mundo que son utilizados para realizar crueles experimentos sin importar su sufrimiento.

El personaje rocket es el vivo ejemplo de lo que estos seres vivos sufren todos los días, que según la organización , los métodos utilizados en el filme no son tan alejados de la realidad y que inclusive son peor.

Un ejemplo que se puede observar es que los personajes tienen tatuado un numero identificación y están encerrados en jaulas separadas, siendo una representación de la industria farmacéutica que a diferencia de lo que se vio en cines los animales están encerrados todos juntos en jaulas pequeñas.

Además la organización informa a la gente como puede contribuir y ofrece métodos de investigación sin crueldad animal.