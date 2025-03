Poncho de Nigris corta relación con su mamá "si se muere en el proceso ni modo"

Monterrey.- La polémica entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, ha vuelto a encenderse luego de que la señora la acusara de alejarlo de su familia, particularmente tras no haber sido invitada a la fiesta de su nieto, 'Toñito'.

A través de sus historias de Instagram, Guajardo arremetió contra su nuera, Marcela Mistral, asegurando que ha logrado distanciar a toda la familia. "Poncho está mal echándome la culpa de nada. Y te felicito, Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades", escribió la madre del influencer.

Poncho de Nigris rompe el silencio

Durante un encuentro con reporteros, entre ellos Alfonso Pérez Colunga del programa Aquí echando el chal, Poncho dejó claro que su decisión de distanciarse de su madre es definitiva.

"Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina", declaró el regiomontano.

Asimismo, aseguró que el conflicto que se desató tras la fiesta de XV años de su hija Ivanna fue en gran parte culpa de su madre y de la mamá de la adolescente. "Esto fue la gota que derramó el vaso. Todo lo que pasó por el XV de Ivanna fue porque ella lo causó junto con la mamá de Ivanna. Ya no quiero ver a mi mamá, y si me muero o se muere en el proceso, ni modo", agregó.

Reacciones en redes

Las declaraciones de Poncho han generado un debate en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios han respaldado su decisión de tomar distancia de su madre.

"Hay situaciones en la vida que obligan a alejarse de la familia. Si él lo eligió, sus razones tendrá", "Con esa madre porcelánica, nadie te juzga", son algunos de los comentarios que han circulado en plataformas digitales.

Mientras la controversia sigue en ascenso, Poncho de Nigris y su familia continúan con su vida pública, aunque con una relación cada vez más fracturada con Doña Lety.