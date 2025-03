Poncho de Nigris hace fiesta para su hijo sin Doña Lety

Poncho de Nigris generó controversia tras declarar que ya no quiere ver a su mamá, Leticia Guajardo, debido a que considera que es una persona "problemática y dañina". La decisión del regiomontano ha sido objeto de debate en redes sociales, donde algunos lo apoyan y otros critican su postura.

Esto sucedió luego de que la señora Leticia Guajardo ventilara que Poncho no quería pagar la fiesta de XV Años de su primogénita y que por esa razón padre e hija estarían distanciados.

En respuesta, Poncho de Nigris lloró en una transmisión en vivo diciendo que no quería hacerle fiesta de XV Años a ninguno de sus hijos y que la situación familiar que viven le duele mucho porque la realidad es que no quiere juntar a la familia ni de su ex ni de él debido a un secuestro que orquestaron y que hicieron tanto daño, situación por la que un familiar de su ex está en la cárcel.