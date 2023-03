Poncho de Nigris pone a la venta embriones con su ADN por 38MDP

El presentador de televisión e influencer, Poncho de Nigris, dio a conocer que se esta planeando congelar los embriones de su pareja, Marcela Mistral y ponerlos a la venta, pues la pareja aseguro que ya no buscaran tener hijos.

El polémico presentador aseguro que tiempo atrás, el y su esposa decidieron congelar embriones pues en estos tiempos tuvieron problemas para poder tener sus hijos, esto hasta la llegada de Antonio e Isabella.

"Los embriones son la evolución de la raza humana; para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos (...) Si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo (...) No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos", dijo que el conductor.

En total son dos embriones los que están congelados y están a la venta por 2 millones de dólares, los interesados deberán de contactarse con el por medio de Instagram.

Al ser cuestionado por el alto precio de los embriones, el socialite señalo que este precio es elevado debido a que estos embriones son para "mejorar la raza".

De Nigris y Marcela tienen contemplado que, en caso de que él muera, ella podrá vender los embriones para que se quede con el dinero porque su intención actual es que tanto su esposa como sus hijos puedan disfrutar de una vida sin preocupaciones económicas.