¿Por qué el Príncipe Harry es mencionado en la demanda contra el rapero ´Diddy´ Combs?

El príncipe Harry fue mencionado en un los documentos legales de una demanda de 30 millones de dólares (equivalentes a más de 500 millones de pesos mexicanos) en la cual se le acusa a Sean "Diddy" Combs de abuso sexual.

De acuerdo con el New York Post, el productor musical Rodney "Lil Rod" Jones dijo en documentos judiciales presentados el mes pasado que los invitados eran atraídos a las presuntas fiestas de tráfico sexual de Diddy debido al "acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como el príncipe real británico Harry", según el Daily Mail.

Sin embargo, Harry no es un acusado ni ha sido incriminado.

El Príncipe Harry y su hermano, el Príncipe William, conocieron a Diddy, de 54 años, en una fiesta que organizaron en 2007 para agradecer a todos los que participaron en el concierto benéfico "Concert for Diana" en el Estadio de Wembley.

El ejecutivo musical interpretó "I´ll Be Missing You" en el evento de caridad, que se llevó a cabo en honor a la difunta madre de los príncipes, la princesa Diana. Harry y Diddy posaron para una foto con Kanye West en ese momento, pero no se sabe si volvieron a pasar tiempo juntos.

La noticia llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional registrara dos de las casas de Diddy el lunes en relación con una investigación de tráfico sexual.

Diddy es acusado de violación y abuso físico

El rapero, que no ha hablado sobre la investigación, fue visto caminando de un lado a otro fuera de un aeropuerto de Miami mientras agentes federales asaltaban sus extensas propiedades en Los Ángeles y Florida.

La exnovia de Diddy, Cassie, quien lo demandó por violación y abuso físico durante décadas en una demanda explosiva el año pasado, posteriormente denunció su "conducta depravada".

"Siempre apoyaremos a las fuerzas del orden cuando busquen enjuiciar a aquellos que han violado la ley", dijo la cantante de "Me & U", de 37 años, a Page Six a través de su abogado Douglas Wigdor.

Con suerte, este es el comienzo de un proceso que responsabilizará al Sr. Combs por su conducta depravada".

Diddy, quien se ha retirado de su compañía de medios Revolt, resolvió la demanda de Cassie menos de 24 horas después de que ella la presentara en noviembre de 2023.

"He decidido resolver este asunto amistosamente en términos en los que tengo cierto nivel de control", dijo Cassie, quien salió con Diddy intermitentemente de 2007 a 2018, en ese momento. "Quiero agradecer a mi familia, fans y abogados por su apoyo inquebrantable".