"Qué poca": José Eduardo causó polémica entre sus padres

El actor José Eduardo, causó una polémica entre sus padres tras olvidar darle las condolencias que su padre, el actor Eugenio Derbez, le mandó con motivo de la pérdida de su abuelita.

De acuerdo con la información, el pasado 8 de marzo falleció la señora Guadalupe Moreno, mamá de la actriz Victoria Ruffo.

Hace varias semanas, el comediante fue abordado por la prensa donde fue cuestionado si le mandó el pésame de la mamá de su ex esposa.

Según esto, indicó que fue por medio de su hijo, ya que aseguró que la situación era muy complicada por la forma en que fuera a reaccionar la actriz.

En esta ocasión, durante una alfombra roja el joven José Eduardo y Victoria Ruffo fueron invitados, por ta motivo la prensa estuvo muy cerca de ellos.

Ante la situación, los medios de comunicación le preguntaron acerca de la polémica que había entre sus padres y admitió que sí recibió el mensaje de su papá.

Sin embargo, Victoria Ruffo, aseguró que no recibió el mensaje de condolencias de su ex por la partida de su mamá.

"No, no me dijo nada, pues le diré qué poca abuela, pero hay un Dios que todo lo ve y lo oye", expresó.

Según esto, el actor olvidó por completo pasarle el recado a su mamá, admitiendo que tenía muchas cosas en la cabeza.

Finalmente, la famosa ante los comentarios de Eugenio Derbez, confesó que el actor siempre ha sido muy imprudente.