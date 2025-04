¿Qué se hizo la mamá de Gala Montes en el rostro?

Ciudad de México.- Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, ha causado revuelo en redes sociales tras someterse a un procedimiento estético de rejuvenecimiento facial. Este cambio surge poco después de la entrevista que concedió a Adrián Marcelo, la cual, según diversos comentarios, le dejó una jugosa ganancia.

En redes sociales, varios usuarios han especulado sobre el tratamiento al que se sometió la madre de la exparticipante de "La Casa de los Famosos México". Para aclarar dudas, Crista Montes explicó que recurrió a la aplicación de un estimulador de colágeno mediante inyecciones en puntos estratégicos de su rostro, con el fin de reducir las líneas de envejecimiento y mejorar la firmeza de su piel.

"Se siente padre, no duele y bueno, me va a rejuvenecer. El doctor Gama me invitó y me parece muy bien porque, en efecto, ando pensando en hacerme otra cirugía y me propuso lo de los estimuladores de colágeno", declaró Crista en una entrevista.

Se defiende tras entrevista con Adrián Marcelo

Ante la polémica que generó su conversación con Adrián Marcelo, Crista Montes utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas y aclarar su postura. En un comunicado, mencionó que nunca se ha victimizado ni se ha presentado como una madre ejemplar, sino como una mujer que enfrentó dificultades económicas.

"Yo jamás me victimicé o exclamé que haya sido una madre modelo, simplemente fui una madre (como muchas) que no tuvo la fortuna de contar con los recursos necesarios para llevar una vida más tranquila y desahogada", afirmó.

En su mensaje, también aseguró que su participación en la entrevista se debió a una necesidad económica y no estuvo relacionada con los conflictos que ha tenido con su hija Gala Montes en el pasado.

"Aceptar esa oportunidad de negocio debido a una necesidad o apuro económico no tiene nada que ver con lo que ya ha venido pasando por más de un año con ellas", explicó.

Asimismo, manifestó su inconformidad por las críticas que ha recibido por dialogar con alguien a quien muchos consideran el "agresor" de su hija.

"Decir la verdad no es hablar mal de una persona, contar tu versión no es hablar mal de una persona, y haber omitido detalles tiempo atrás no significa que todo fue planificado ahora.

Los invito a que reaccionen a las agresiones que ha estado realizando desde su salida del reality contra sus compañeras y observen el comportamiento de su fandom, quien tumbó mi cuenta de TikTok y se la llevan mandándome mensajes para maldecirme y deseando mi muerte", concluyó Crista Montes en su comunicado.