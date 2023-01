"Quedamos": Mona confirma que Geros no se gastó su dinero

En pasados días, la influencer Marisol, mejor conocida como Mona, señaló que su actual pareja, Geros, se había gastado su dinero.

Por tal motivo, en redes sociales se causó la gran polémica, misma que llevó a que usuarios y celebridades atacaran al hombre.

Por su parte, el creador de contenido, Gerónimo, por medio de una transmisión en vivo se defendió y afirmó que el dinero se encontraba en la cuenta bancaria.

Tras el problema, Mona salió nuevamente para hablar del tema, revelando que fue un gran malentendido, pues realmente el dinero se encontraba en la cuenta tal y como lo dijo su pareja.

A través de un live para sus seguidores, explicó cómo fue que se dio cuenta de que su dinero se encontraba completo.

"Fuimos ayer en la tarde y lo que todas pensaban y lo que yo quería, me asusté, es que yo también pensé, que como Geros le daba vuelta al asunto, ya no va a haber dinero. No, qué creen, sí está el dinero ahí en la tarjeta", dijo la joven.

Así mismo, detalló que como es una gran cantidad de dinero, no puede retirarlo, así que seguirá en la cuenta de su novio.

Finalmente, usuarios indican que todo fue un plan para monetizar y así aumentar más seguidores, pues ya no se encuentran en el top de influencers del momento.