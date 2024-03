¿Quién era el personaje favorito de Akira Toriyama?

Descifrar los personajes favoritos de Akira Toriyama en la saga de Dragon Ball es todo un desafío, pero en una entrevista para 'Dragon Ball Daizenshuu', llevada a cabo en 1995, Akira Toriyama reveló numerosos secretos sobre los inicios de ´Dragon Ball´ y su proceso creativo.

Uno de ellos fue la idea inicial de que Goku tuviera un aspecto más similar a un mono real y la transición hacia un manga de artes marciales después de ´Dr. Slump´.

En esa entrevista hace 29 años, Toriyama reveló que Piccolo era su personaje más querido, y a pesar de que estuvo en un segundo plano en gran parte de la historia, su importancia fue en aumento en las últimas partes de ´Dragon Ball´.

De hecho en esa ocasión dijo que que Goku siempre será el rey, pero Piccolo fue el personaje que realmente lo cautivó por su sabiduría y destreza a la hora de pelear.

"Supongo que Piccolo es el que más me gusta. De todos los enemigos, el Rey Demonio Piccolo siempre ha sido el que más le gustaba, e incluso después de eso Piccolo ha sido el que más me ha gustado. Me gusta Piccolo tanto como Goku", reveló Akira Toriyama,

En contraparte, dijo que el personaje de Vegueta no le cuadraba tanto, pero reconocía su utilidad para la trama.

También admitió que a veces personajes que no esperaba que fueran relevantes, como Mr. Satán, terminaron siendo cruciales en la narrativa, pues aportaron un enfoque humorístico a las escenas de lucha.

Esta evolución se ve reflejada en su transformación llamativa y sus momentos destacados en ´Dragon Ball Super: Super Hero´.

Esta revitalización demuestra que Toriyama siempre encuentra una manera de incorporar personajes inesperados en la trama, otorgándoles un rol relevante y útil en la historia.

