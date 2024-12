¿Quién es Benny Blanco? Prometido de Selena Gomez

Selena Gomez sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con el reconocido productor musical Benny Blanco el pasado 11 de diciembre de 2024. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto mostrando un elegante anillo de compromiso, acompañada del mensaje: "forever begins now" ("el para siempre comienza ahora"). Este anuncio confirma una relación que había sido objeto de especulaciones por más de un año, alimentada por las pistas que ambos habían dejado en redes sociales.

La pareja ha manejado su romance con cierta discreción, aunque no han faltado las muestras públicas de afecto. En una emotiva publicación, Selena expresó: "Gracias por compartir tu vida conmigo hoy y todos los días", junto a una serie de imágenes que reflejan momentos especiales juntos.

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, es uno de los productores y compositores más exitosos de la música pop contemporánea. Nacido en Virginia en 1988, saltó a la fama en 2008 con la producción de éxitos como "Circus" de Britney Spears y "I Kissed a Girl" de Katy Perry. Desde entonces, ha trabajado en una impresionante lista de éxitos, incluyendo "Diamonds" de Rihanna, "Moves Like Jagger" de Maroon 5, y "Love Yourself" de Justin Bieber. Su talento ha sido reconocido con múltiples premios y un patrimonio neto estimado entre 50 y 55 millones de dólares.

Más allá de la música, Benny también ha incursionado en la gastronomía. Este año publicó un libro de recetas titulado Open Wide: A Cookbook for Friends, el cual Selena elogió públicamente, destacando la pasión que ambos comparten por la cocina.

Una historia de amor y creatividad

La conexión entre Selena y Benny comenzó en 2014, cuando trabajaron juntos en la canción "Same Old Love". Tras años de amistad, su relación evolucionó y volvió a unirlos profesionalmente en 2023 para la canción "Single Soon". Este compromiso no solo marca un nuevo capítulo en sus vidas personales, sino que también genera expectativas entre sus fans sobre posibles colaboraciones creativas en el futuro.

Aunque no han revelado detalles sobre la boda o sus próximos proyectos conjuntos, está claro que Selena y Benny comparten una conexión que trasciende el amor y se manifiesta en sus pasiones compartidas, tanto en lo musical como en lo personal. Los seguidores de ambos esperan que este nuevo capítulo inspire nuevas creaciones y momentos memorables.